حلقة يوسف معاطي مع عمرو الليثى في واحد من الناس تتصدر ترند X

تصدرت حلقة المؤلف والكاتب والإعلامي يوسف معاطي مع الإعلامى عمرو الليثي، ببرنامجه “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع X؛ بعد إذاعتها مساء اليوم الأحد، حيث تحدث يوسف معاطي في أول ظهور له بعد ٢٠ عاما عن أسرار سفره لمدة 10 سنوات.. وعلاقته وأبرز أعماله مع الفنان عادل إمام.

فيلم طباخ الرئيس

وكشف عن مذكراته التي أذيعت لأول مرة وأسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم.

كما كشف سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص"، وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى، وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

ومن هو “مرجان أحمد مرجان” الحقيقي، ومن هي “ماما نونة” الحقيقية، ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".. وأسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات لـ يوسف معاطي مع عمرو الليثي على الحياة.