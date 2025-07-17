مشيرة إسماعيل تكشف مفاجأة عن دورها في مسرحية الواد سيد الشغال مع عادل إمام

حلت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم ”المذاع على قناة " أون".

وقالت مشيرة إسماعيل: "الشغل مع عادل إمام يرفع أي ممثل لفوق، وعادل إمام بيعطي الممثل اللي معاه طاقة إيجابية".



وأكملت مشيرة إسماعيل: “في المسرح الواحد ميقدرش يقول كلمة زيادة لكن في مسرحية الواد سيد الشغال قلت لعادل إمام إفيه ”أديك بالبوكس في مناخيرك" ودخل عادل إمام في نوبة من الضحك".

وتابعت مشيرة إسماعيل: "دوري في الواد سيد الشغال عملته قبلي الفنانة سوسن بدر وكان عندها ظرف طارئ وعرض عليا الدور وهيا اللي علمتني الزغروطة في المسرحية".

