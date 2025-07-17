مشيرة إسماعيل: شاركت مع الفرقة القومية للفنون الشعبية وأنا عندي 11 سنة

حلت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقالت مشيرة إسماعيل:" انا اتخضيت من الاستقبال الجميل ليا في ستوديو معكم منى الشاذلي ".

وتابعت مشيرة إسماعيل :" شاركت مع الفرقة القومية للفنون الشعبية منذ أن كان عمري 11 سنة ".

واكملت مشيرة إسماعيل :" منذ طفولتي اشتركت في فريق الجمباز واشتركت في بطولات ولعبت في نوادي كثيرة ".

ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي:" مشيرة إسماعيل اسم لنجمة كبيرة قليلة الظهور الإعلامي وتاريخ مشيرة إسماعيل كبير وهي احد الأعمدة الرئيسية للفرقة القومية للفنون الشعبية ".