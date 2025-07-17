مشيرة إسماعيل: في مرة كنت بصور فيلم ووقف عشان جولة الفرقة القومية للفنون الشعبية

حلت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقالت مشيرة إسماعيل:" المخرج حسين كمال شافني في مسرح البالون وكان عمري 14 سنة وكان عايزني أمثل ".



وتابعت مشيرة إسماعيل :" في مرة كنت بصور فيلم وكان فيه سفرية للفرقة القومية للفنون الشعبية وتم إيقاف الفيلم بسبب جولة الفرقة في 11 دولة لمدة 6 شهور ".

ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي:" مشيرة إسماعيل اسم لنجمة كبيرة قليلة الظهور الإعلامي وتاريخ مشيرة إسماعيل كبير وهي احد الأعمدة الرئيسية للفرقة القومية للفنون الشعبية ".