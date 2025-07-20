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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف معاطي يكشف أسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام

يوسف معاطي
يوسف معاطي
قسم التوك شو

يحل الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي ، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد ، في أول ظهور له بعد 20 عاما ليكشف أسرار لم تذع من قبل ، ومفاجآت وتصريحات هامة خلال برنامج “واحد من الناس"، والتي يذاع على مدار 4 حلقات في التاسعة والنصف مساء الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة.

عادل إمام ومذكراته 

ويكشف معاطي، خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي أسباب سفره لمدة عشر سنوات.. وأسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام ومذكراته التي تذاع أيضا لأول مرة ، ومفاجأة الحلقة مكالمة هامة يتلقاها يوسف معاطي.

كما يكشف أسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم.. كما يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" ، وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

كما يكشف معاطي عن ماهية، مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ، ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".. أسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات ليوسف معاطي مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

ويذاع برنامج "واحد من الناس" اليوم الاحد وغدا الاثنين في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة.

طباخ الرئيس يوسف معاطي البابا شنودة حسن ومرقص إشاعة حب عادل إمام

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