ماذا دار بين عادل إمام والمؤلف الكبير يوسف معاطي ؟ .. تفاصيل

في حلقة خاصة لبرنامج "واحد من الناس"، الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي في أول ظهور له بعد 20 عاما يكشف أسرارا لم تذع من قبل ومفاجآت وتصريحات هامة خلال برنامج "واحد من الناس"، والتي تذاع على مدار 4 حلقات في التاسعة والنصف مساء الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة.

يكشف معاطي خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي أسباب سفره لمدة عشر سنوات.. وأسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام ومذكراته التي تذاع لأول مرة.

ويكشف أسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس السابق مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم.. كما يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

ومن هو مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".. أسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات ليوسف معاطي مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة.في حلقة خاصة وانفراد لبرنامج "واحد من الناس"، الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي في أول ظهور له بعد 20 عاما يكشف أسرار لم تذع من قبل ومفاجآت وتصريحات هامة خلال برنامج "واحد من الناس"، والتي تذاع على مدار 4 حلقات في التاسعة والنصف مساء الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة.