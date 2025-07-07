يسرا توجه رسالة لـ عادل إمام بعد ظهوره مع عائلته.. خاص

وجهت الفنانة يسرا رسالة للفنان عادل إمام، بعد أحدث ظهور له مع عائلته، خلال حفل زفاف حفيده، بعد سنوات من الغياب.

قالت يسرا لـ صدى البلد: “فرحت لما شوفت صورة الزعيم مع العائلة، ربنا يعطيه الصحة والسعادة يارب”.

وأضافت يسرا: ألف مبروك للزعيم عادل إمام ورامي عادل إمام وكل العائلة على حفل زفاف حفيد الزعيم".

وتصدَّر الزعيم عادل إمام التريند بعد ظهوره المفاجئ، عقب سنوات عديدة من الغياب، في صورة عائلية من فرح نجل رامي عادل إمام.

واحتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر "عادل"، حفيد الفنان القدير عادل إمام، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقرّبين وعدد من النجوم.