بعد إثارة الجدل| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزير البيئة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة بشأن بيان استقالة وزير البيئة ياسمين فؤاد لتوليها منصب دولي.



وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء المصري اصدر بيان منذ فتره تفصيلي عن المنصب الجديد لوزيره البيئه ياسمين فؤاد.

واضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج استوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاحد، أن قرار قبول الاستقالة من رئيس الوزراء تضمن في الديباجة الخاصة به تفاصيل قبول الاستقالة وعقب هذا الأمر تهنئة رىيس الوزراء للمنصب الجديد للدكتور ياسمين فؤاد.



وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اختيار الوزير الجديد للبيئة يخضع لعدة معايير وسيتم اختيار التوقيت المناسب لاختيار من يشغل منصب وزير البيئة خلفا للدكتورة ياسمين فؤاد.

