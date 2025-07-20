محافظ أسيوط يفتتح المعرض السنوي السابع للوسائل التعليمية لرياض الأطفال

افتتح الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات المعرض السنوي السابع للوسائل التعليمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، اليوم الأحد، والذي نظمته إدارة رياض الأطفال بمنطقة أسيوط الأزهرية، في إطار دعم المحافظة للجهود النوعية المبذولة في قطاع التعليم، لا سيما التعليم الأزهري، الذي يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وفقاً لأهداف رؤية مصر 2030.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتور علي محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط أجنحة المعرض، الذي يضم مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية المبتكرة، تشمل مجسمات ولوحات فنية وتفاعلية، تهدف إلى تعزيز المفاهيم اللغوية والعلمية وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال، إلى جانب وسائل ترفيهية تحاكي المناسبات الوطنية والدينية، بما يسهم في تكوين شخصية الطفل بشكل متكامل.

وأعرب المحافظ، خلال فعاليات الافتتاح، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التربوية المتميزة، مشيداً بالمستوى الإبداعي للوسائل المعروضة.

وأكد أن الاهتمام برياض الأطفال يعد استثمارا في مستقبل الوطن، إذ تسهم هذه المرحلة في غرس القيم وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، مثمناً الدور الرائد الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بشأن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز القيم الوسطية في المجتمع.

وأعرب المحافظ، عن دعمه لكل المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تطوير العملية التربوية، مشيراً إلى أهمية الوسائل التعليمية الحديثة في تسهيل شرح المناهج وتحفيز الطفل على التعلم بطريقة تفاعلية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة التعليم بنوعيها العام والأزهري.

من جهته، أعرب الدكتور علي محمود حسن، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لمسيرة التعليم الأزهري.

وأشار إلى أن المنطقة تضم 61 روضة أطفال تعمل على تطبيق أحدث الأساليب التربوية، في إطار سعي الأزهر الشريف إلى إعداد أجيال واعية وقادرة على الإسهام الفعّال في مسيرة التنمية الشاملة، كما قدم للمحافظ درع المنطقة الأزهرية تكريماً لجهوده المُتميزة ودعمه المتواصل.