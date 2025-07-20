سليم سحاب: خرَّجت 3 أجيال موسيقية.. وأعمل على إعداد الرابع والخامس

قال المايسترو سليم سحاب، إن رحلته الفنية في مصر شهدت تخريج أجيال متعاقبة من المواهب الموسيقية، بدأت بكورال أطفال دار الأوبرا، الذي قدم للساحة العربية أبرز نجوم الغناء حاليًا، ممن أصبحوا على قمة الهرم الغنائي العربي، مشيرًا إلى أنهم يعرفون أنفسهم جيدًا.

وأضاف سحاب خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "منذ قدومي إلى مصر، وأنا أعمل على بناء أجيال موسيقية متكاملة، ليس فقط من المطربين بل أيضًا من العازفين، فقد خرّجت حتى الآن 3 أجيال، وأنا بصدد إعداد الجيلين الرابع والخامس حاليًا، مصر بلد ولّادة، والمواهب لا تنضب فيها".

وأشار إلى أن تعليم الموسيقى مهمة صعبة وتتطلب الكثير من الصبر والجهد، قائلاً: "التدريب الموسيقي ليس سهلاً، لكنه يصبح أسهل على الأستاذ عندما يكون المتعلم محبًا للمجال، العملية تحتاج إلى نَفَس طويل، ومتابعة دقيقة لكل تفصيلة، وتصحيح مستمر حتى تختفي الأخطاء تمامًا. وهذا لا يتحقق إلا بالحب الحقيقي للأجيال الجديدة".