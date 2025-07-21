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خطوات استخراج القيد العائلي والأوراق المطلوبة عبر الإنترنت
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطوات استخراج القيد العائلي والأوراق المطلوبة عبر الإنترنت

القيد العائلي
القيد العائلي
رامي المهدي

في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج القيد العائلي المميكن لعام 2025 عبر الإنترنت، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة عند الحاجة إليه في إجراءات مثل التقديم للوظائف، المدارس، أو استخراج الأوراق الرسمية.

 خطوات استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت:

الدخول على موقع وزارة الداخلية: https://moi.gov.eg

فتح دليل الخدمات من أعلى يمين الصفحة.

اختيار "قيد عائلي" من قسم الأحوال المدنية.

اتباع الخطوات المطلوبة على الصفحة (إدخال البيانات – عدد الأفراد – تحديد العنوان).

إتمام الدفع الإلكتروني، وتستغرق العملية حوالي 15 دقيقة.

 ملاحظات هامة:

استخراج القيد العائلي المميكن يُتاح فقط بدءًا من المرة الثانية عبر الإنترنت.

يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب الشأن أو من أقاربه حتى الدرجة الثانية (أب، أم، أخ، أخت).

يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة مميكنة وحديثة.

 الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 2025:

صورة بطاقة الرقم القومي لطالب القيد.

صورة بطاقة أو شهادة ميلاد مميكنة للزوج والزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

شهادات الوفاة للمتوفين من الأسرة إن وُجدت.

نموذج 40 (يتم الحصول عليه من السجل المدني أو الموقع).

 شروط هامة:

الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي يجب أن تطابق الوضع الحالي.

في حالة وجود طلاق أو أكثر من زوجة، يجب إدخال البيانات كاملة بدقة.

يجب أن تكون شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة، أو بطاقات لمن تجاوز 16 عامًا.

شهادة الوفاة إن وُجدت، يجب أن تكون مميكنة وسابقة الطباعة.

الخدمات الحكومية الإلكترونية وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي الداخلية

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