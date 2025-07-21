انقلاب جرار زراعي في البلينا بسوهاج.. ومصرع قائده وإصابة مرافقه

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب جرار زراعي محمل بمقطورتين بالأرض الزراعية المجاورة للطريق، ما أسفر عن مصرع قائده وإصابة أحد المرافقين له بكدمات متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بانقلاب جرار زراعي ووجود متوفي ومصاب بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الجرار الزراعي المُشار إليه، والمُكون من "عدد 2 مقطورة"، قيادة المدعو "محمد ع. ح. أ"، 40 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحرافه وانقلابه داخل أرض زراعية مجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الجرار إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، بينما أُصيب مرافقه "كريم س. خ. ع"، 18 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى البلينا المركزي.

وبسؤال المصاب، وكذلك نجل عم المتوفي المدعو "الطماوي ع. ح. أ"، 37 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، أيدا ما جاء بالفحص، ونفيا وجود شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.