حريق هائل على متن عبارة الركاب "برشلونة" و ركابها يقفزون إلى البحر



اشتعلت عبارة ركاب قبالة ساحل مقاطعة سولاوسي الشمالية الإندونيسية وعلى متنها 280 شخصا، ما دفع الركاب إلى القفز منها في البحر وأدى لمقتل شخص واحد على الأقل.

ونقلت جريدة "جاكارتا بوست" اليوم الأحد أن الحريق اندلع على متن العبارة "برشلونة" حوالي الساعة 12:00 بتوقيت المنطقة المحلية بينما كانت تقترب من جزيرة تاليساي، على بعد نحو 60 كيلومترًا من مدينة مانادو، عاصمة المقاطعة والوجهة المقصودة للعبارة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطها شهود عيان حالة الفوضى في موقع الحادث، لكن السلطات لم تصدر بعد تقريرًا رسميًا عن عدد الضحايا.

وتم إنقاذ عدد غير محدد من الركاب وإجلاؤهم إلى جزيرة جانغا القريبة، وفقًا لمسؤول في فرق الإنقاذ.

وقال نوريادين جوميلينغا، المتحدث باسم إدارة البحث والإنقاذ في سولاوسي الشمالية: "تركز جهودنا حاليا على البحث وإنقاذ أي ركاب متبقين قد يكونون لا يزالون على متن السفينة".

وأضاف أنه يتواصل مع وسائل الإعلام من سفينة الإنقاذ "بيما سينا".

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل امرأة واحدة في الحريق، بينما لم يتم الكشف عن القائمة الكاملة للركاب بعد.



أعلنت إدارة الموانئ الحكومية في إندونيسيا عن إنشاء ملجئ مؤقت في ميناء مانادو لتقديم المساعدات الطبية وغيرها للناجين.