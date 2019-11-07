ملتقى التسامح الدينى يوصى بنشر أفكاره في المدارس والجامعات ..صور

كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان خبير الآثار عن عدد من التوصيات المهمة، والتي صدرت عن الملتقى العلمى الأول " التسامح الدينى فى مصر- شواهد تاريخية"الذى أقيم تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، ونظمه معهد البحوث والدراسات القبطية بالجامعة ومديرته الدكتورة رشا فاروق السيد وبحضور نيافة الأنبا بافلى نائب قداسة البابا وأسقف عام المنتزه، وفضيلة الدكتور محمد محمود أبو الخير الداعية بوزارة الأوقاف بالإسكندرية.



وحظى بإشراف الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة عبد المنعم موسى عميد كلية الآداب والدكتور هانى خميس أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة سحر حسين شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة.



وضمت اللجنة التنظيمية الدكتورة رشا فاروق السيد محمد مدير معهد البحوث والدراسات القبطية بجامعة الإسكندرية رئيسًا للملتقى والدكتورة فادية محمد أبو بكر مقررًا للملتقى.



وقال ريحان المنسق الإعلامي للملتقى انه تم عرض 17 ورقة بحثية في المؤتمر ألقاها المتخصصون بالجامعات المصرية ومعاهد البحوث والدراسات القبطية ووزارة الآثار،وتضمنت التوصيات عقد ملتقى الآثار القبطية بكلية الآداب بالجامعة سنويًا فى نوفمبر، وعقد دورات علمية مكثفة وورش عمل فى مجال الدراسات القبطية بمعهد البحوث والدراسات القبطية بجامعة الإسكندرية والتواصل والتعاون مع بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهدف الحفاظ على النسيج الوطنى الواحد فى مصر.

‏

وتابع بأن الملتقى أوصى بنشر أفكار التسامح بين أطفال المدارس وطلبة الجامعات، بعمل محاضرات يلقيها المتخصصون خلال ندوات ثقافية وإنشاء مكتبة كبرى خاصة بالبحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية،وإقامة فعاليات ثقافية علمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المهتمة بالدراسات القبطية.



كما أوصى بالتعاون بين المعاهد والمراكز العلمية المتخصصة فى الدراسات القبطية ومنها معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية ومركز الدراسات القبطية بجامعة الإسكندرية ومؤسسة القديس مرقص لدراسات التاريخ القبطي «سان مارك لتوثيق التراث» والمركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية، فى إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علمية وتثقيفية وطباعة كل أبحاث الملتقى العلمى الأول " التسامح الدينى فى مصر- شواهد تاريخية" فى كتاب خاص.