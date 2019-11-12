على خطى الكهرباء.. بدء استخدام العدادات مسبقة الشحن في الغاز الطبيعي المنزلي

بدأت وزارة البترول في تطبيق مشروع تجريبي لعدد 20 ألف عداد بمشروعي بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحي الأسمرات بمحافظة القاهرة للتأكد من كفاءة المنظومة ومتوقع الانتهاء من المشروع التجريبي بنهاية شهر ديسمبر 2019 تمهيدًا لتعميم تطبيق تلك الآلية بنجاح.



يأتى ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام عدادات الغاز مُسبقة الدفع.



وقال تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بشأن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للوقوف على حجم تقدم الأعمال، أنه للإسراع في تطبيق المنظومة قامت وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء شركة جديدة متخصصة في تصنيع العدادات مسبقة الدفع، ومن المتوقع بدء الإنتاج بحلول شهر يناير 2020 بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 500 ألف عداد خلال الفترة من يناير 2020 وحتى 30/06/2020 مع رفع الطاقة الإنتاجية بدءًا من 1/07/2020 إلى مليون عداد سنويًا.



وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطتها لتوصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2019/2020 إلى ما يزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز الجارى حاليًا لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وتطوير الخدمات للمواطنين.

