"التعليم" تنظم مسابقة "لمحات من الهند" بمشاركة 13 ألف طالب

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة "لمحات من الهند" بمشاركة 9 آلاف طالب/ طالبة (المرحلة الثانية) من مختلف المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتعاون مع الجناح الثقافي بسفارة دولة الهند.



وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المسابقة في عدد 6 محافظات هي "البحر الأحمر، المنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية"، يومي 29 و31 أكتوبر الماضي، بمشاركة 4 آلاف طالب/ طالبة.



وسيتم تنظيم احتفالية كبيرة في الأول من ديسمبر لتكريم وتسليم الجوائز للطلاب الفائزين بالمسابقة، والتي شهدت مشاركة 13 ألف طالب/ وطالبة على مرحلتين بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وسفير دولة الهند.