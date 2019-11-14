ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"التعليم" تنظم مسابقة "لمحات من الهند" بمشاركة 13 ألف طالب

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:15 م
لمحات من الهند
لمحات من الهند
Advertisements
ياسمين بدوي
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة "لمحات من الهند" بمشاركة 9 آلاف طالب/ طالبة (المرحلة الثانية) من مختلف المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتعاون مع الجناح الثقافي بسفارة دولة الهند.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المسابقة في عدد 6 محافظات هي "البحر الأحمر، المنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية"، يومي 29 و31 أكتوبر الماضي، بمشاركة 4 آلاف طالب/ طالبة.

وسيتم تنظيم احتفالية كبيرة في الأول من ديسمبر لتكريم وتسليم الجوائز للطلاب الفائزين بالمسابقة، والتي شهدت مشاركة 13 ألف طالب/ وطالبة على مرحلتين بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وسفير دولة الهند.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: فتح باب الاشتراك في المسابقات الدينية والثقافية والتشكيلية .. أول ديسمبر

ترشيحاتنا

انسي البرقع .. إليكي أحدث صيحات الستائر 2019

مصطفى محمد رجل مباراة المنتخب الأولمبي والكاميرون

بصورة أمام الكعبة.. نجم مسرح مصر ينتظر مولوده الأول

الأهلي يجدد رفضه تعديل لوائح القيد بمسابقة الدوري

تعرف على سر عرض كندة علوش فستان فرحها للبيع .. فيديو

أول رد من الصحة في تسمم 60 تلميذا بمدرسة بـ بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور

عارضة أزياء تكتشف حملها قبل 10 دقائق فقط من ولادة طفلتها.. شاهد