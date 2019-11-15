السياحة فى 24 ساعة .. كشف أسباب نجاح مصر ببورصة لندن WTM.. و 1833 شركة تسجل على بوابة العمرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة على الساحة السياحية بمختلف قطاعاتها وفئاتها وحرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمات إخبارية متميزة نسرد لكم فى السطور القادمة أبرز الأخبار التى تمت على مدار الفترة الماضية.



كشف أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن عوامل أدت الي نجاح المشاركة المصرية في بورصة لندن السياحية هذا العام من البورصة وعودة الجميع منها بروح من التفائل في مقدمة تلك العوامل توجهنا للبورصة بعناصر قوة منها ما تم إعلانه قبل البورصة بفترة وجيزة من تحقيق السياحة المصرية أرقام ايجابية سواء في أعداد السائحين أو الدخل السياحي .. بجانب تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر وتواجد أسواق مهمة مثل أمريكا واليابان والصين وجميع الدول الأوربية.



«أسباب مهمة»



وأضاف الوصيف أن السبب المهم الأخر لنجاح المشاركة المصرية التميز الكبير للجناح المصري بالبورصة وقوة الفعاليات التي تمت داخله سواء على المستوي الرسمي أو الغرف وممثلي القطاع الخاص .. مشيدا بالجهد الكبير والمتميز الذي بذلته وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال البورصة سواء في اللقاءات المهنية مع كبار منظي الرحلات أو الإعلامية مع أهم الشبكات الاعلامية الدولية وفي مقدمتها سي إن إن . وبي بي سي والتي كان لها مردودا في إلقاء الضوء علي ما يحدث في مصر عامة من تطور وتحديث ونمو إقتصادي ثم ما تشهده السياحة المصرية بشكل خاص من منهج عملي وعلمي مدروس لتطوير صناعة السياحة.



«غلق باب التسجيل ببوابة العمرة»



أغلقت غرفة شركات السياحة، أمس الخميس باب تسجيل شركات السياحة المصرية والشركات والمؤسسات السعودية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام.



بلغ عدد الشركات المصرية (1833) شركة .. وعدد الشركات والمؤسسات السعودية (500).



«إخطار وزارة السياحة »



وقامت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بإخطار قطاع الشركات بوزارة السياحة بهذه الأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم .. ومن المنتظر أن يتم تدشين البوابة وانطلاق عملها خلال الأيام القليلة المقبلة .. ويتم تنظيم رحلات العمرة من خلال الشركات المسجلة علي البوابة فقط



«التسهيل على المعتمر»



وأعلنت غرفة شركات السياحة أن تسجيل الشركات المصرية هدفه التسهيل علي المعتمر المصري بتجميع كافة الشركات المصرح لها بتنظيم العمرة في منصة واحدة للاختيار بينها واستبعاد الشركات غير المرخص لها حماية لحقوق المواطنين .. كما أن تسجيل الشركات والمؤسسات السعودية علي البوابة لضمان الاختيار بين هؤلاء الوكلاء واستبعاد أي وكيل أيضا يثبت مخالفته لتعاقداته مع الشركات المصرية أو التقصير في حقوق المعتمرين.



«دعوة لدخول المواطنين لبوابة العمرة»



وطالبت الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة الدخول علي بوابة العمرة المصرية والاختيار بين الشركات المسجلة عليها واستعراض كافة برامج شركات السياحة المسجلة بكافة تفاصيلها من حيث السعر والتوقيتات وأماكن الإقامة للاختيار بينها مع ضرورة ضمان التزام الشركة بكافة تفاصيل الرحلة .. واكدت ان هذه المنظومة تعمل تحت الرقابة المستمرة للبرامج من وزارة السياحة وبالتنسيق مع غرفة الشركات منذ التعاقد مع المعتمر وطوال سفره وحتي عودته سالما.



«الباركود»



كما نبهت علي المعتمر التأكد من صور الباركود الخاص به قبل السفر وتسليمه الي شركة السياحة التي سوف يسافر من خلالها .. كما طالبت المواطنين بالبعد عن السماسرة والوسطاء لعدم دفع تكاليف أعلى وحتي لا تضيع حقوقهم.



«برج القاهرة يحتفل بمرضى السكر»



فيما احتفلت إدارة برج القاهرة برئاسة طارق نور الدين وجميع العاملين بالاحتفال "باليوم العالمي لمرضى السكر " وذلك في إطار الدعم والتضامن للرسالة السامية التي تسعى لها المنظمات الدولية حرصا على المشاركة في الأحداث والمناسبات العالمية ذات الدور المحوري والفعال على المستوى المحلي والعالمي .



وإيمانا من برج القاهرة للرسالة السامية لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز الوعي الصحي تجاه القضايا الصحية وحشد الدعم المجتمعي من أجل العمل التوعوي المحلي إلى المستوى الدولي.



شارك اليوم برج القاهرة الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر (الرابع عشر من تشرين الثاني ) حيث أضيء البرج بالكامل باللون الأزرق دعما للرسالة ذات الهدف السامي لمنظمة الصحة العالمية في رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على الأسرة.

