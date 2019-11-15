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أخبار البلد

شعراوي: رفع درجة الاستعداد بالوزارة والمحافظات لمتابعة الأحوال الجوية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وجَّه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع درجة الإستعداد لغرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والمحافظات لمتابعة الأحوال الجوية والتواصل بصورة دائمة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لسرعة التعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة.

ويأتي ذلك فى إطار ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية والتى تفيد باستمرار حالة تقلبات الطقس خلال الفترة الحالية واحتمالية سقوط أمطار فى أماكن متفرقة من البلاد.

وطالب الوزير بالمتابعة المستمرة لكافة تقارير جهات الرصد والإنذار المبكر (مركز التنبؤات بمعهد الموارد المائية - هيئة الأرصاد الجوية - مركز التنبؤ بفيضان النيل).

كما طالب اللواء محمود شعراوى المحافظين بإصدار بيانات تحذيرية للمواطنين فى المحافظات وتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة بعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة.

ووجه الوزير بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها وموافاة الوزارة بتقرير أسبوعى عما تم تنفيذه لعدم تكرار تلك الحوادث، وشدد على ضرورة مراجعة كافة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والإطمئنان علي إتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد اللواء محمود شعراوى على مسئولي المحافظات المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها بضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع فى حالة تأهب للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وأكد اللواء شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة ستواصل العمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم "الواتس أب": وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo).

ورقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكترونى: ([email protected]).
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