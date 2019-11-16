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حوادث

اخبار الحوادث.. عصابة تخطف الفتيات .. كلاب تعقر مواطنين بالجيزة .. موظف يختلس أموال شركة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:39 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة - رامي المهدي
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..


لم يجد موظف يعمل بإحدى الشركات وسيلة للتخلص من أزمته المالية سوى قيامه بسرقة أموال من محل عمله ، حيث نفذ جريمته عقب انتهاء أوقات العمل بالشركة باستخدام نسخة من المفاتيح المُسلمة إليه كعهدة، حيث تم ضبطه والمسروقات، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص بالشرقية لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية .

تجري نيابة الصف تحقيقات في واقعة عقر 16 طفلا وشابين في عدة قرى بالمدينة بعد توافد المواطنين على المستشفيات لتلقي المصل اللازم.


كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة ربة منزل وبها حروق متفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا يرتبط بعلاقة عاطفية معها فى الغربية.


قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى تمكين الناشط علاء عبد الفتاح من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقى من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لجلسة ٢٨ ديسمبر .


كشفت مباحث الجيزة عن عصابة خطرة لـ خطف الفتيات واغتصابهن وسرقتهن بالإكراه، وارتكبوا قرابة 30 جريمة، ونجحت قوات الأمن في ضبط 5 متهمين تعرفت عليهم 3 ضحايا.
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