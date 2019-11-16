اخبار الحوادث.. عصابة تخطف الفتيات .. كلاب تعقر مواطنين بالجيزة .. موظف يختلس أموال شركة

نشر قسم الحوادث بـ " صدى البلد " خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..







لم يجد موظف يعمل بإحدى الشركات وسيلة للتخلص من أزمته المالية سوى قيامه بسرقة أموال من محل عمله ، حيث نفذ جريمته عقب انتهاء أوقات العمل بالشركة باستخدام نسخة من المفاتيح المُسلمة إليه كعهدة، حيث تم ضبطه والمسروقات، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.

بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.. ضبط ٣ أشخاص يتاجرون فى العملة بالشرقية



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص بالشرقية لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية .



تجري نيابة الصف تحقيقات في واقعة عقر 16 طفلا وشابين في عدة قرى بالمدينة بعد توافد المواطنين على المستشفيات لتلقي المصل اللازم.

بسبب علاقة عاطفية.. ضبط سائق قتل سيدة وأشعل النار فى جثتها بالغربية



كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة ربة منزل وبها حروق متفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا يرتبط بعلاقة عاطفية معها فى الغربية.

تأجل دعوى علاء عبد الفتاح لاصطحاب «لاب توب وموبايل» خلال المراقبة إلى 28 ديسمبر



قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى تمكين الناشط علاء عبد الفتاح من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقى من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لجلسة ٢٨ ديسمبر .

حوالي 30 ضحية في عام.. كشف عصابة لخطف فتيات الريكلام ومعاشرتهن بالإكراه في الجيزة