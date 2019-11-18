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مرأة

احمي نفسك من أمراض القلب بـ 5 حيل مجربة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:31 ص
امراض القلب
امراض القلب
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة يساعد تناولها بشكل كبير فى التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب" إليك أبرز تلك الأطعمة أدخليها إلى نظامك الغذائى يقدمها موقع برايت سايد 

1-دقيق الشوفان

أظهرت دراسة أجريت على 67 دراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان تقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

2-سمك السالمون

تحتوي الأسماك الدهنية على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد على حماية قلبك.

3-الجوز
استخدم الجوز واللوز والمكسرات يساعد فى الحفاظ على صحة قلبك فهى تتميز بالدهون الأحادية غير المشبعة.

4-زيت الزيتون البكر الممتاز

الدهون غير المشبعة الأحادية تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5-الفاصوليا

في إحدى الدراسات ، كان الأشخاص الذين يتناولون البقوليات - مثل الفول والعدس - أربع مرات على الأقل أسبوعيًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 22٪ مقارنة بالأشخاص الذين يتناولونهم أقل من مرة واحدة في الأسبوع. 
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