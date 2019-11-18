احمي نفسك من أمراض القلب بـ 5 حيل مجربة

أطعمة عديدة يساعد تناولها بشكل كبير فى التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب" إليك أبرز تلك الأطعمة أدخليها إلى نظامك الغذائى يقدمها موقع برايت سايد
1-دقيق الشوفان
أظهرت دراسة أجريت على 67 دراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان تقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.
2-سمك السالمون
تحتوي الأسماك الدهنية على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد على حماية قلبك.
3-الجوز
استخدم الجوز واللوز والمكسرات يساعد فى الحفاظ على صحة قلبك فهى تتميز بالدهون الأحادية غير المشبعة.
4-زيت الزيتون البكر الممتاز
الدهون غير المشبعة الأحادية تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
5-الفاصوليا
في إحدى الدراسات ، كان الأشخاص الذين يتناولون البقوليات - مثل الفول والعدس - أربع مرات على الأقل أسبوعيًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 22٪ مقارنة بالأشخاص الذين يتناولونهم أقل من مرة واحدة في الأسبوع.