احمي نفسك من أمراض القلب بـ 5 حيل مجربة

أطعمة عديدة يساعد تناولها بشكل كبير فى التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب" إليك أبرز تلك الأطعمة أدخليها إلى نظامك الغذائى يقدمها موقع برايت سايد





1-دقيق الشوفان





أظهرت دراسة أجريت على 67 دراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان تقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.





2-سمك السالمون





تحتوي الأسماك الدهنية على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد على حماية قلبك.





3-الجوز

استخدم الجوز واللوز والمكسرات يساعد فى الحفاظ على صحة قلبك فهى تتميز بالدهون الأحادية غير المشبعة.





4-زيت الزيتون البكر الممتاز





الدهون غير المشبعة الأحادية تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.





5-الفاصوليا



