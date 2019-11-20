الصحة تؤكد تجهيز المنشآت الطبية طبقًا لأكواد بناء التأمين الصحي الشامل

عقد وفد من وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خطة رفع كفاءة المنشآت الطبية "وحدات طب الأسرة والمستشفيات" طبقًا لمعايير هيئة الرقابة والاعتماد، يأتي ذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزيرة الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، واللواء محمد إسماعيل رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، وكل من الدكتور سيد العقدة، والدكتور خالد عمران، من أعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وعدد من قيادات وزارة الصحة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على عقد هذا الاجتماع بهدف الإسراع من تأهيل المنشآت الصحية للحصول على درجة التسجيل والاعتماد كخطوة استباقية، مشددة على اتباع الشركات المنفذة لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، طبقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة.





وأضاف أن وفد الصحة والسكان راجع الرسومات الهندسية لكافة المنشآت الطبية الجاري تطويرها مع قطاع المشروعات بالوزارة وأعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأبدت عددا من الملاحظات الهامة بهدف حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة، كما راجع مسارات المرضى داخل المستشفيات ووحدات طب الأسرة، كما كشفت الوفد عن تغيير اسم "المركز الطبي الحضري بطور سيناء" إلى " مستشفى الفيروز التخصصي" ليشمل أغلب التخصصات الطبية ويقدم الخدمة الطبية لمرضى الأورام بالمحافظة.



