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أخبار البلد

لتحسين الهواء..البيئة تنتهى من زراعة ٣٥٠٠ شجرة بالقليوبية والقاهرة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
أعلنت وزارة البيئة عن الانتهاء من تنفيذ مبادرة تشجير شبرا الخيمة بنطاق (شرق وغرب)، حيث تم زراعة 3500 شجرة على مراحل متتالية بعدد 21 شارع بشبرا الخيمة.

وتأتى المبادرة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارتى البيئة والزراعة ومحافظة القليوبية والذي يشمل زراعة العديد من أنواع أشجار الزينة التى لها القدرة على امتصاص الملوثات وذلك دعما لما تقوم به الوزارة من أنشطة لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والتخفيف من التغيرات المناخية و استكمالا للجهود المبذولة للحد من تلوث الهواء بمحافظة القليوبية حيث تم التفتيش الأسبوع الماضي على مصنع أبو زعبل والمنشآت المجاورة له للوقوف على مصادر التلوث والحد منها في ظل تطبيق قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما.

كما تم الانتهاء من تشجير الطريق بداية من منزل كوبرى العاشر وحتى المتحف الجديد بالفسطاط بمحافظة القاهرة للعمل على امتصاص عوادم السيارات والتخفيف من ملوثات الهواء.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بوضع برنامج سنوى يتم من خلاله تشجير أحد المدن الصناعية والأكثر تلوثا للحد من مستويات تلوث الهواء فى ضوء اختصاصات وزارة البيئة والتى تهدف إلى توفير الحق فى بيئة سليمة وحمايتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة .
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