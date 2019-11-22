بسبب السكْر | سيدة تطعن أختها التوءم حتى الموت | صور

اعتذرت أم إلى المحكمة بعد أن طعنت اختها التوءم حتى الموت إثر تشاجرها معها وهم في حالة سُكر.



وبدأت القصة حين أمضت الأم التي تدعى أماندا راميريز ليلة في شرب الخمر مع توءمها آنا وصديقتها في كامدن، بولاية نيو جيرسي الأمريكية، قبل أن يعودن إلى قريتهن سينتينيال في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.



وتبادلت الأم وتوءمها الكلمات المسيئة في معركة شفهية تصاعدت إلى شجار وقع فيما بينهما خارج منزلهما في حوالي الساعة 5.40 صباحًا في 22 يونيو.



وفي النهاية اخرجت المتهمه سكينا وطعنت أختها التوءم في صدرها، وهي في حالة من السكر التام.



ونقلًا عن صحيفة "ديلي ميل"، قال شاهد للشرطة إنه سمع التوءم المتهمة وهي تصرخ "أماندا، "لقد طعنتني" بعد أن رقدت على الأرض.



توفيت آنا الأخت التوءم متأثرة بجروح في المستشفى بعد أقل من ساعة من الحادث.



وخلال محاكمة المهمة البالغة من العمر 27 دخلت في نوبة من البكاء اثناء اعتذارها عما فعلته قبل أن تصدر المحكمة العليا بمقاطعة كامدن الحكم ضدها في جريمة القتل التي ارتكبتها.



قالت إحدى شقيقات المتهمة، إن الرابطة بين الاختين كانت "غير قابلة للكسر".