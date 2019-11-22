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فن

بسبب الـ English.. منة شلبي تثير غضب الجماهير المصرية في القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:47 م
منة شلبي
منة شلبي
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شروق إبراهيم
اثارت الفنانة منة شلبي غضب الجماهير المصرية بسبب تحدثها خلال الندوة الخاصة بتكريمها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ 41، باللغة الإنجليزية في حضور جماهير مصرية.

وترك عدد من الحاضرين الندوة بسبب عدم فهمهم للغة الانجليزية وهو ما اعتبره البعض قلة احترام ومبالغة لانها في الاساس فنانة مصرية تكرم في مهرجان بلدها.

وصرح الحاضرون في تصريحات خاصة لصدى البلد :" هي مش من أوروبا وعيب لما تحترم عدم فهم البعض للغات الاجنبية"، وعلق اخرون :" الفنانين زودوها".

‎وتمتلك منة شلبي مسيرة حافلة بالجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، فبالإضافة إلى جوائزها عن فيلم نوارة، فازت بعشرات الجوائز عن أدوارها في أفلام "الساحر" و"عن العشق والهوى" و"بنات وسط البلد" و"هي فوضى!"، كما منحها الجمهور لقب أفضل ممثلة في عدة استفتاءات أجرتها صحف وإذاعات مصرية وعربية.

‎مشاركة منة شلبي في المهرجانات لا تتوقف عند المنافسة بالأفلام وحصد الجوائز، ولكنها امتدت للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، والمسابقة الرسمية بـ ـأيام قرطاج السينمائية، وكذلك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.
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