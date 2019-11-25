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فن

BTS يحصد جائزة أفضل فريق غنائي من حفل جوائز AMAs 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
فريق BTS
فريق BTS
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آية عاطف
أعلنت إدارة حفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر American Music Awards ، عن حصد فريق BTS الكوري الجنوبي، جائزة أفضل ديو أو فريق غنائي من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

وكان أبرز المرشحين للجائزة أغاني "Shallow" للنجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر، و"Old Town Road" لـ "ليل ناس إكس" و"بيلي راي سايرس"، واغنية "Happier" للمنتج للدي جاي العالمي مارشملو و"باستيل".

وشهدت مدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA American Music Awards ، لعام 2019 الجاري amas.

وتقدم المغنية السمراء الشهيرة "سييرا" حفل amas ، إذ شهد الحفل إطلالات فضية لععدد من المشاركات.

وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.

كما حصدت النجمة أريانا جراني 6 جوائز بالتساوي مع النجمة "بيلي إيليش".

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.

جدير بالذكر أن جائزة فنان العام ترشح لها كل من مغني الراب "دريك"، والنجمة أريانا جراندي، و"هالزي"، وبوست مالون وتايلور سويفت، كما ترشح كل من "لوك كومبوس"، و"بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس"، "ليزو" و"إيلا ماي" لجائزة أفضل فنان صاعد.

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