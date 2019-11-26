مساعد وزير الخارجية: لا تزال هناك تحديات كبيرة بمجال حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة

نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة والمكتب القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالقاهرة، احتفالية مساء الإثنين؛ بمناسبة مرور 30 عاما على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.



وشهدت الاحتفالية إضاءة الهرم الأكبر باللون الأزرق احتفالًا بهذه المناسبة التي حضرها عدد كبير من السفراء المعتمدين بالقاهرة وممثلي المنظمات الدولية، وأعضاء لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، إضافة إلى الشخصيات المهتمة بقضايا الطفل.



وأكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية - في كلمة ألقاها بهذه المناسبة - أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل باعتبارها الإطار القانوني الدولي الأبرز والأكثر شمولًا في مناقشة القضايا المرتبطة بحقوق الطفل.



وأشار مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إلى أن الاحتفال بمرور 30 عاما على توقيع الاتفاقية يمثل فرصة مناسبة لخلق قوة دفع جديدة للمجتمع الدولي من أجل تكثيف جهوده لدعم حقوق الأطفال، وتجديد الالتزام بشكل عام بحماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها، مضيفا أنه على الرغم مما تم إحرازه من تقدم ملحوظ على مدار العقود الثلاثة الماضية في هذا المجال، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة، لا سيما فيما يخص فئات معينة على غرار الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.



ولفت مساعد الوزير- في كلمته - إلى أنه يجب العمل على أن يتمتع الأطفال بكامل حقوق الإنسان في ظل ما أكدت عليه مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تعد أكبر اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من حيث عدد الدول المنضمة إليها، إضافة إلى كونها الأساس الذي بنيت عليه اتفاقيات حقوق الطفل على المستوى الإقليمي، على غرار الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الأطفال والذي يعكس خصوصية الحقائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأفريقيا، ويؤكد في ذات الوقت على ضرورة إدراج القيم والخبرات الثقافية الأفريقية عند التعامل مع قضايا حقوق الطفل.



وتتزامن هذه الاحتفالية مع افتتاح أعمال الدورة 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، صباح أمس بالقاهرة، والتي تستمر حتى 5 ديسمبر.