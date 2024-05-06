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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع إخلاء أحياء المدينة.. بيان عاجل لـ إدارة معابر غزة بشأن إغلاق معبر رفح

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري

أعلنت إدارة المعابر بقطاع غزة، اليوم الاثنين، أنه حتى اللحظة لا يوجد إغلاق لمعبر رفح أمام حركة المسافرين.

وقالت الإدارة عبر بيان منشور على موقع "فيسبوك"، إنه لا يزال يستمر العمل في معبر رفح البري حيث تم فتح البوابة المصرية لاستقبال حافلات المسافرين.

وأهابت بالمواطنين أخذ المعلومات المتعلقة بالمعابر من المصادر الرسمية وهي هيئة المعابر والحدود.

وفي وقت سابق، دعا الجيش الإسرائيلي، الاثنين، المدنيين والنازحين الفلسطينيين، إلى إخلاء شرق مدينة رفح استعداداً لعملية عسكرية في تلك المنطقة، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش بدء خطة لإجلاء السكان والنازحين الفلسطينيين من مناطق شرق رفح إلى خان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه على سكان شرق رفح التوجه "فوراً" إلى "منطقة إنسانية موسعة" بمنطقة المواصي في خان يونس، مشيرًا إلى عملية عسكرية في شرق رفح.

وحذر متحدث الجيش الإسرائيلي، النازحين في رفح، من العودة إلى شمال غزة أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وطالب أدرعي في منشوره على منصة "إكس"، السكان والنازحين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة وتبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات 10 إلى 16 و28 و280 بإخلاء تلك المناطق فوراً، مشيراً إلى أن "كل من يتواجد في تلك المناطق "يعرض حياته للخطر".

وقال راديو الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين، إن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح، قبل اجتياحها.

ووفقاً لما أورده راديو الجيش الإسرائيلي، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح والتي سيتم توجيه الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم منها إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: إنه سيجري استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لـ"تشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".

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