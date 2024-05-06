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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 6 مايو

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 6-5-2024، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

 

ووصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 11 جنيها للكيلو، والبصل إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 8 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 7.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 10 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 8 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيهات، والألوان 24 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 10 جنيهات.


أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 11 جنيها، و البسلة 22 جنيها، والثوم 43 جنيها، واللفت 4 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين


ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، و اليوسفي 13 جنيها والليمون البلدي 20 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيه، والتفاح الجولدن 70 جنيها، والبلح السيوي 60 جنيها.


سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 125 جنيها، والأفوكاتو 150 جنيها، و الرمان 25 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 80 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 125 جنيها للكيلو، والعنب الأسود 125 جنيها، و البرقوق السكري 100 جنيه، والأناناس 75 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 120 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الزنجبيل 150 جنيها.

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