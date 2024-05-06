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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي إلنترا AD الجديدة تعود للسوق المصري | صور

هيونداي إلنترا AD
هيونداي إلنترا AD الجديدة تعود للسوق المصري

يستعد وكيل سيارات هيونداي الكورية في مصر للكشف عن اصدار هيونداي إلنترا AD الجديد يوم 13 مايو المقبل ، وذلك بعد أن غابت AD عن السوق المصري لفترة طويلة ،  وتنتمي إلنترا AD الجديدة لفئة السيارات السيدان ، وسيتم اصدار سيارة إلنترا AD لتحل محل سيارة هيونداي إلنترا HD بالأسواق التي سيتوقف إنتاجها رسميًا .

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- محرك هيونداي إلنترا AD الجديدة :

هيونداي إلنترا AD الجديدة تعود للسوق المصري

تستمد سيارة هيونداي إلنترا AD الجديدة قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 127 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

- أبعاد هيونداي إلنترا AD الجديدة :

هيونداي إلنترا AD الجديدة تعود للسوق المصري

تأتي سيارة هيونداي إلنترا AD الجديدة بالأسواق بطول  4620 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- مواصفات هيونداي إلنترا AD الجديدة :

زودت سيارة هيونداي إلنترا AD الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في الجر TCS، والثبات الإلكتروني ESC، وبها وسائد هوائية متعددة، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، ونظام للمساعدة على الركن، وكاميرا خلفية.

هيونداي إلنترا AD الجديدة تعود للسوق المصري

بالإضافة الي ان هيونداي إلنترا AD الجديدة تمتلك، تكييف هواء يدوي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وشاشة معلومات مقاس 3.5 بوصة، ونظام للتحكم في وضعية القيادة، ونظام غلق مركزي، وبها إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 وضعيات مختلفة، وبها نظام صوت مكون من 4 سماعات، وتدعم أجهزة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، و بلوتوث، ومداخل AUX، ومدخل USB لشحن الأجهزة الإلكترونية.

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