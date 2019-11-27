فرص عمل لذوي الإعاقة بالبحر الأحمر

عقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا بدايون عام المحافظة أمس، لمناقشة أعمال مشروع "إعرفني تقبلني"، ويهدف المشروع إلى توفير فرص تدريب للشباب ذوي الإعاقة في مدن البحر الأحمر، والذي ينفذه جمعية ساويرس للتنمية بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة والجمعيات الأهلية بالمحافظة.





وأشارت الدكتورة يسرا عطية إلى ضرورة توظيف شباب ذوي الهمم في مهن ملائمة في سوق العمل أو في مشروعات صغيرة يتم تنفيذها بدعم من الاسرة، كما يجب قيام المبادرة بتنفيذ أنشطة لرفع الوعي بالإعاقات المختلفة في سوق العمل.





وأكدت على أهمية بتدريب الشباب من ذوي الهمم لتأهليهم لسوق العمل وإيجاد الفرص المناسبة ومتابعتهم في أماكن عملهم.





وخلال الإجتماع تم استعرض فعاليات المشروع وعرض الأنشطة المزمع تنفيذها خلال عامين هي مدة المشروع، كما يتم توقيع إتفاقيات التعاون بين الشركاء.





كما تم عرض جدول أعمال الإجتماع الثالث لتوثيق الخبرات الناجحة لذوي الإعاقة والتعرف على الخبرات والكوارد التي تم تدريبها من جميع ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحر الأحمر .





وفي ذات السياق، كلفت الدكتورة يسرا مديرية التضامن ومديرية القوي العاملة بعقد إجتماع تنسيقي مع جميعة المستثمرين لإشراكهم في المبادرة لتوفير فرص ملائمة ودعم مشروعات لذوي الهمم من أبناء البحر الأحمر وتوسيع الفرص التسويقية في سوق العمل.





كما قامت النائبة بتكليف رئيس فرع المجلس القومى للأعاقة بالبحر الأحمر بتعديل قرار المحافظ رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠١٨ وتشكيل لجنة المختصة لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون تدريب وتوظيف الشباب من ذوي الإعاقة بالمحافظة.





ومن جانبها، وخلال الإجتماع أعلنت الدكتورة يسرا بأنه جاري تجهيز مركز تأهيل العلاج من الإدمان بالمحافظة والذى يأتي بالتنسيق مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارته الأخيرة للمحافظة كما كلفت البوابة الإلكترونية بالمحافظة لعرض النماذج الناجحة من ذوي الهمم على الموقع الإلكتروني.



