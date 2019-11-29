ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة في الفترة القادمة.. الحكومة ترد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
شتاء بارد على القاهرة
شتاء بارد على القاهرة
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًاَ أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحًا أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.

وأوضح رئيس الهيئة، أن فصل الشتاء سيبدأ في 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض "قبرص"، وكذلك حين يأتي الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في العالم بأكمله، وهي ناتجة عن الاحتباس الحراري الذي غيّر الميزان الحراري في الغلاف الجوي.

وفي النهاية ناشد رئيس الهيئة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والتواصل مع الجهات المسئولة بالهيئة في حالة وجود أي استفسارات قبل نشر أي معلومات مغلوطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يوضح حقيقة تشوه الآثار المصرية بمعرض المدن الغارقة بكاليفورنيا

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية..استمرار صرف الأرز والزيت بـ بطاقات التموين.. لا توجد حمى التيفود بين الطلاب.. ولم نحظر استيراد الأدوية

الأرصاد تكشف الحالة الجوية.. فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد الجوية تعلن موعد موجة شتوية.. تقرير يكشف فضائح خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد

البيئة: استعراض يومي لمؤشرات ملوثات الجو في مصر.. وحماية الهواء من التلوث أحد أهم خطوط العمل الرئيسية للوزارة

البسوا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ترشيحاتنا

شوقي غريب : نجلي هو السبب وراء بقائي في القاهرة

أهم الأخبار | القبض على المنتج ياسر سليم .. وشوقي غريب يطلب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

القوات الروسية تقصف القوات التركية شمال سوريا

بعد إجرائها عملية جراحية.. تعرف على حالة نيللي كريم الصحية

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

نائب الأمانة الفيدرالية بأكبر حزب ألماني يكشف الأهداف الحقيقية لتركيا من اتفاقية الحدود مع ليبيا

AdvertisementS

أوهمت الجميع باختطافها لتتزوج حبيبها .. قصة فتاة المرج.. فيديو

أمطار بداية من الأحد..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى

خفض أسعار 4 سلع تموينية بعد غد

شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني

بتطبيق سناب شات .. ابنة أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود

عاش هنا يوثق ديانة مريم فخر الدين المزدوجة ودور شادية في تعليمها الإسلام.. وأسباب اقتحام رشدى أباظة منزلها بالسلاح.. وأسرار تعرضها للتحرش من زملائها وطلاقها بعد علقة موت من محمود ذو الفقار

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

أخبار الرياضة.. حقيقة شراء محمد صلاح لـ نادي مصري.. تفاصيل صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي.. أزمة في اللجنة الخماسية

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

بـ لوك جديد.. منة فضالي تستعرض جمالها فى فستان السندريلا

بتطبيق سناب شات .. ابنة أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور