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رياضة

مدير تعاقدات الأهلي يهاجم التحكيم الأفريقي في مباراة النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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نور عادل
علق امير توفيق، مدير ادارة التعاقدات بالنادي الأهلي، على خسارة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من النجم الساحلي بهدف دون رد في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وكتب أمير توفيق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "فريق يشتغل ويتعب وفى الاخر حكم، يبوظ الماتش، التحكيم الافريقي بيكمل مسلسل الفشل".

وهزم النادي الأهلي بهدف وحيد سجله ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وبهذه الخسارة يحتل الأهلي المركز الأخيرة في ترتيب المجموعة الأولى.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى برفقة النجم الساحلي وبلاتنيوم والهلال السوداني.
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