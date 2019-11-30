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أخبار العالم

حذر من المندسين.. أول تصريحات لرئيس الوزراء العراقي بعد تقديم استقالته

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:55 م
عادل عبد المهدي رئيس
عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي
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وكالات
أعلن عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق. 

وأشار عبد المهدي إلى أنه بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية، قائلا: "نحن نتعامل مع التظاهرات بانها سلمية لكن هناك من اندس فيها". 

وأضاف أن حكومتنا سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية. 

ودعا عبد المهدي البرلمان العراقي إلى اختيار بديل سريعا. 

ومنذ قليل، أعلن سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.


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