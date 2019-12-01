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أخبار العالم

سول ترصد تحليق طائرة استطلاع أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حلقت طائرة استطلاع أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية، في إشارة إلى تعزيز المراقبة على كوريا الشمالية في أعقاب اختبارها الأخير لقاذفة صواريخ.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه تم رصد طائرة (يو -2 إس.) التابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق على ارتفاع حوالى 1540 مترا فوق منطقة سول ومقاطعة جانجوون الشمالية ومقاطعة تشونجتشونج الوسطى.
وتولت الطائرة، مهمة مراقبة على المناطق المحيطة بالحدود المحصنة بين الكوريتين بهدف مراقبة الأنشطة العسكرية على الخطوط الأمامية لكوريا الشمالية.
وقبل قيام كوريا الشمالية باختبار قاذفة الصواريخ المتعددة - يوم الخميس الماضي - كان الجيش الأمريكي يدير عدة طائرات مراقبة فوق شبه الجزيرة.

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