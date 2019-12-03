طريقة عمل آيس كريم بالشوكولاتة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " آيس كريم شوكولاتة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،يجعل جميع أفراد الاسرة يقبل على تناولها .



مقادير آيس كريم شوكولاتة :



1 كوب سكر بودرة

نصف كوب زيت

1 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

بودرة شوكولاتة قطع



طريقة تحضير آيس كريم شوكولاتة :



* يضرب في الخلاط السكر البودرة مع الزيت واللبن والجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن



* تضاف الكريمة المخفوقة ويقلب الخليط



* يصب الخليط في إناء ويوضع بالفريزر عدة ساعات حتى يتماسك