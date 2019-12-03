طريقة عمل آيس كريم بالشوكولاتة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " آيس كريم شوكولاتة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،يجعل جميع أفراد الاسرة يقبل على تناولها .
مقادير آيس كريم شوكولاتة :
1 كوب سكر بودرة
نصف كوب زيت
1 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة جيلاتين
بودرة شوكولاتة قطع
طريقة تحضير آيس كريم شوكولاتة :
* يضرب في الخلاط السكر البودرة مع الزيت واللبن والجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن
* تضاف الكريمة المخفوقة ويقلب الخليط
* يصب الخليط في إناء ويوضع بالفريزر عدة ساعات حتى يتماسك
مقادير آيس كريم شوكولاتة :
1 كوب سكر بودرة
نصف كوب زيت
1 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة جيلاتين
بودرة شوكولاتة قطع
طريقة تحضير آيس كريم شوكولاتة :
* يضرب في الخلاط السكر البودرة مع الزيت واللبن والجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن
* تضاف الكريمة المخفوقة ويقلب الخليط
* يصب الخليط في إناء ويوضع بالفريزر عدة ساعات حتى يتماسك