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مرأة

طريقة عمل آيس كريم بالشوكولاتة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
طريقة عمل آيس كريم
طريقة عمل آيس كريم بالشوكولاتة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " آيس كريم شوكولاتة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،يجعل جميع أفراد الاسرة يقبل على تناولها .

مقادير آيس كريم شوكولاتة :

1 كوب سكر بودرة
نصف كوب زيت
1 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة جيلاتين
بودرة شوكولاتة قطع

طريقة تحضير آيس كريم شوكولاتة :

* يضرب في الخلاط السكر البودرة مع الزيت واللبن والجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن

* تضاف الكريمة المخفوقة ويقلب الخليط

* يصب الخليط في إناء ويوضع بالفريزر عدة ساعات حتى يتماسك
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