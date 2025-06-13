العرابي: الرد الإيراني على إسرائيل سيحدد مستقبل النزاع في الشرق الأوسط

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، على التصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه إيران، مؤكدًا أن المنطقة تدخل مرحلة غير مسبوقة من التوتر، قد تترتب عليها تداعيات خطيرة، خاصة في ظل غياب قواعد اشتباك واضحة كما كان الحال في فترات سابقة.

وأوضح العرابي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهجوم الإسرائيلي الأخير يستهدف إنهاك إيران عسكريًا واستراتيجياً، في محاولة لإعادتها سنوات إلى الوراء، مؤكدًا أن طبيعة الرد الإيراني ستكون العامل الحاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المشهد الآن يختلف جذريًا عن الماضي، حيث لم تعد هناك حسابات دقيقة أو إنذارات مسبقة كما كان متبعًا في الاشتباكات السابقة، بل باتت العمليات مفتوحة ومتصاعدة، وهو ما يشبه لعبة "التنس" تضرب فيها إسرائيل باستمرار دون توقف واضح.

ولفت إلى أن إيران تحرص على الحفاظ على هيبتها أمام شعبها والإقليم، ما قد يدفعها للرد في وقت قريب، لكن الملاحظ حتى الآن أن ردودها لا تزال في إطار التصريحات، دون تحرك عسكري فعّال، وهو ما يُذكّر بتكرار سيناريو اغتيال قائد فيلق القدس سابقًا.

وأكد العرابي أن الضربات الإسرائيلية اتسمت بالتدرج والتخطيط الدقيق، حيث بدأت بتقويض أذرع إيران الإقليمية كحزب الله، ثم انتقلت إلى استهداف القيادات، تلاها قصف مباشر للمنشآت النووية والصاروخية والمطارات، وهو ما أسهم في تقليص قدرات طهران الدفاعية والهجومية بشكل ملحوظ.

وأضاف أن اغتيال القيادات الإيرانية له أثر بالغ على عملية اتخاذ القرار داخل إيران، وقد يؤدي إلى حالة من الارتباك وإعادة ترتيب الصفوف، مشددًا على أن الرد الإيراني إن حدث، سيُحدد مستقبل المواجهة ومصير الاشتباك الذي لم تعد تحكمه أي قواعد أو توازنات تقليدية.