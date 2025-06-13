سفير تل أبيب السابق بواشنطن: صواريخ إيران تزلزل إسرائيل

أكد السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة مايكل أورين، اليوم الجمعة أن المباني في إسرائيل تهتز جراء القصف الإيراني لدولة الاحتلال.

وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة : "لقد اهتز المبنى قبل دقائق قليلة"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.

وأطلقت إيران "مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة" باتجاه إسرائيل، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية صباح الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إيرنا.

وقال أورين إنه تلقى تحذيرات على هاتفه المحمول قبل الضربات "لإخبارنا بالضبط، كما تعلمون، بما يمكن توقعه وإلى أين نذهب عندما يصل المتوقع".

وأشار إلى فعالية القبة الحديدية الإسرائيلية في صدّ بعض الصواريخ الإيرانية.

وأطلقت إيران "مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة" باتجاه إسرائيل، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد صباح الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأنه "قبل لحظات، ومع إطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه الأراضي المحتلة، بدأت عملية الرد الحاسم على الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني".

وأفادت صحيفة جيروزاليم الإسرائيلية، بأن مترو بارتطام صاروخ بمترو تل أبيب، بعد قليل من بدء الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال، في الوقت الذي طالب فيه جيش الاحتلال الإسرائيليين بالهروب إلى الملاجئ.

وتشير الصور الأولى الصادرة من العاصمة الإسرائيلية إلى أن الصواريخ الإيرانية نجحت في ضرب قلب تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "إسرائيل بأكملها تحت نيران القذائف الإيرانية"، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب، بحسب ما أفاد به مراسل سي إن إن.

وسمع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب، إسرائيل، حيث رصد جيش الاحتلال صواريخ قادمة من إيران.

وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال أن أنظمة الدفاع تعمل لاعتراض الصواريخ، وأصدر تعليمات للإسرائيليين باللجوء إلى الملاجئ.