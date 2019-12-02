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رياضة

مدافع الزمالك معلقا على حبسهم فى النادي: أحلى حبسة دي ولا إيه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:25 م
محمد عبد الغني وعبد
محمد عبد الغني وعبد الله جمعة
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حسام الحارتي
سخر محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الأخبار المتداولة بشأن احتجاز وحبس اللاعبين داخل مقر نادي الزمالك من قبل مرتضى منصور .

ونشر عبد الغني صوره برفقة عبد الله جمعة عبر حسابه على موقع تداول الصور " انستجرام :" قائلا أحلى حبسة دي ولا ايه ".

وتداولت أخبار اليوم عن احتجاز اللاعبين داخل مقر نادي الزمالك من قبل رئيس نادي الزمالك اعتراضا على رحيل اللاعبين .

وأكد مسئولو نادي الزمالك أنه تم احتجاز اللاعبين وغلق ابواب النادي من أجل تدريب الفريق .

وخسر الزمالك اخر مباراتين ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد إنبي ومازيمبي الكونغولي، الأمر الذي عجل برحيل المدرب الصربي.
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