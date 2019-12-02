مدافع الزمالك معلقا على حبسهم فى النادي: أحلى حبسة دي ولا إيه

سخر محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الأخبار المتداولة بشأن احتجاز وحبس اللاعبين داخل مقر نادي الزمالك من قبل مرتضى منصور .



ونشر عبد الغني صوره برفقة عبد الله جمعة عبر حسابه على موقع تداول الصور " انستجرام :" قائلا أحلى حبسة دي ولا ايه ".



وتداولت أخبار اليوم عن احتجاز اللاعبين داخل مقر نادي الزمالك من قبل رئيس نادي الزمالك اعتراضا على رحيل اللاعبين .



وأكد مسئولو نادي الزمالك أنه تم احتجاز اللاعبين وغلق ابواب النادي من أجل تدريب الفريق .



وخسر الزمالك اخر مباراتين ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد إنبي ومازيمبي الكونغولي، الأمر الذي عجل برحيل المدرب الصربي.