لليوم الثالث على التوالي.. عبد العال يواصل زيارته التاريخية لجنوب السودان.. ويلتقي وزيري الصحة وشئون مجلس الوزراء

رئيس النواب:

السيسي ذو هوى أفريقي واضح ومصر تدعم عملية السلام حريصون على تقديم الدعم في مجال الصحة في ضوء مبادرات الرئاسية









لليوم الثالث علي التوالي واصل د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني زيارته التاريخية لجنوب السودان، وذلك بلقاء وزراء الصحة وشئون مجلس الوزراء ، الذين سبق لهم أن حصلوا علي شهاداتهم الجامعية من مصر، حيث التقى بمارتن إليا وزير شئون مجلس الوزراء فى جنوب السودان، مستهل اللقاء بالتعبير عن سعادته بوجوده فى دولة جنوب السودان الشقيقة.





وقدم الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التى لقيها الوفد البرلمانى المصرى منذ وصوله إلى جنوب السودان، مشيرًا إلى أن الزيارة تعتبر بمثابة جسرًا شعبيًا لدعم الأشقاء فى جنوب السودان، ورسالة تضامن من الشعب المصرى لجنوب السودان، مؤكدًا مواصلة الدعم المصرى لجنوب السودان قيادة وًشعبًا فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتفردة بين البلدين، مضيفًا قوله "جئنا من مصر برسالة دعم وتأييد ومساندة وتحمل لكم التقدير والاحترام".





وتابع الدكتور عبدالعال مؤكدًا حرص مصر على تقديم الدعم اللازم لعملية السلام في جنوب السودان في هذه المرحلة الهامة من اتفاق السلام المنشط، واستعداد الدولة المصرية التام لتقديم كل أشكال المساعدة للعبور بجنوب السودان إلى بر الأمان والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،والتعليمية والصحية، وفى مجال الطاقة، بما يعود بالنفع على شعبى البلدين ويحقق التنمية المأمولة .





وفي سياق تأكيده على استعداد مصر التام لتقديم كل اشكال المساعدة للعبور بجنوب السودان إلى بر الأمان والاستقرار، دعا الأشقاء في السودان إلى الاستفادة من تجربة الانتقال في مصر، حيث أوضح أن مصر ادارت المرحلة الانتقالية بكثير من الصبر والحكمة وقدمت الكثير من التضحيات، وقال في هذا السياق "نجحت مصر في إدارة مرحلتها الانتقالية بفضل رؤية قيادتها بضرورة وضع دستور جامع وتوافقي وجد جميع المصريين لهم فيه مكانا"، وأضاف "وضعنا عددا من القوانين تقوي النسيج المجتمعي بفضل رؤية سياسية واضحة استهدفت بناء الإنسان المصري مثل قوانين تقرير تعويضات للمصابين في العمليات الأمنية والارهابية وبناء وترميم الكنائس ومعاشات تكافل وكرامة والمرأة المعيلة وغيرها"، وأكد في هذا الشأن على أن "بناء مؤسسات الدولة ليس بالأمر الهين وتكلفة الاضطرابات اكبر بكثير من تكلفة الاستقرار والأمن".





من جانبه، رحب مارتن إليا وزير شئون مجلس الوزراء فى جنوب السودان بالدكتور عبدالعال والوفد المرافق له، فى بلدهم الثانى جنوب السودان، معتبرًا هذه الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التواصل والتعاون بين البلدين، كما قدم الشكر إلى مصر قيادةً، وحكومةً، وشعبًا على الدعم المتواصل لجنوب السودان، مؤكدًا على أن هذا من شيم الدولة المصرية تجاه أشقائها، حيث لم تتوان مصر أبدًا على مر التاريخ فى تقديم يد العون والمساعدة لاشقائها فى أزماتهم، واعتبر أن جوبا هي امتداد للقاهرة رغم عدم وجود حدود مشتركة.





كما أكد وزير شئون مجلس الوزراء على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة، والتنسيق فى المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح وغايات البلدين وشعبيهما.





وأوضح أن كثير من قيادات جنوب السودان من خريجي الجامعات المصرية وهو امر نفتخر به. وفي سياق حديثه عن التجربة الانتقالية التي نجحت مصر في إدارتها باقتدار، قال "ننظر لتجربة مصر في إدارة المرحلة الانتقالية بكثير من الاعجاب ونسعى إلى الاستفادة منها في إدارة مرحلتنا الانتقالية". وأضاف قوله " اكرر شكرنا وتقديرنا الرئيس عبدالفتاح السيسي ولمصر لوقوفه بجوار جنوب السودان ومساعدتنا على تجاوز تحديات تطبيق اتفاق السلام".





جدير بالذكر أن اوزير خريجي الجامعات المصرية وحاصل على بكالوريوس الطب البيطري و شغل عدة حقائب وزارية اهمها الزراعة ثم الثروة الحيوانية ثم شؤون مجلس الوزراء كما عمل مستشارا للرئيس سيلفا كير.





وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حرص مصر على تفعيل التعاون مع الأشقاء في جنوب السودان ونقل خبراتها في مجال الصحة في ضوء مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحية على مستوى القارة الإفريقية، و دعم البنية التحتية للأشقاء في جنوب السودان في مجال الصحة في ضوء المشروعات المصرية الصحية في جنوب السودان.





جاء ذلك في إطار زيارته الرسمية لجنوب السودان على رأس وفد برلماني، حيث التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مع رياك جاى وزير الصحة بجنوب السودان، مؤكدًا على أن التزام مصر ناحية الأشقاء في جنوب السودان نعتبره من قبيل الواجب الاخوي والاخلاقي تجاه الاشقاء، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة ليست مجرد زيارة بروتوكولية إنما أتينا للوقوف على الحقائق وتقديم دعم حقيقي .





من جانبه، رحب رياك جاى وزير الصحة بجنوب السودان بالأستاذ الدكتور على عبدالعال والوفد المرافق له مؤكدًا أن تلك الزيارة تأتي لنا بالخير والسلام ومصر لم تكتف بمجرد الترحيب السياسي إنما ترجمت مواقفها المؤيدة للجنوب عمليا مؤكدًا أن مصر لم تنحز لأي طرف في الملف السوداني ودائما ما بحثت عن السلام العادل للجميع كما أن مصر لعبت دورا كبيرا من سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو عضويتها في مجلس الامن وموقفها مشرف تجاه جنوب السودان، ومقدمًا الشكر للدولة المصرية لدعمها المتواصل لجنوب السودان في مجال الصحة مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن أي نظام للصحة في جنوب السودان بدون مصر بالإشارة لتدريب مصر الأطباء وطواقم التمريض في جنوب السودان، مشيرًا إلى أن مصر كانت سباقة في فتح جامعاتها لتدريب اطبائنا في جميع التخصصات كما أن طلبة جنوب السودان يحصلون على معاملة متكافئة مع الطلبة المصريين دون تمييز وهذا أمر لا ننساه ، ومنوهًا إلى أن العيادات المصرية والقوافل الطبية تجوب أقاليم جنوب السودان وقدمت لنا الاغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.



