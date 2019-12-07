Facebook يقاضي شركة في هونج كونج لهذا السبب

رفعت شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، دعوى قضائية ضد شركة فى هونج كونج، قائلة إنها أغرت الناس بالضغط على صور المشاهير وروابط إعلانية مزيفة، بحيث يمكنها تثبيت البرامج الضارة وتشغيل الإعلانات للبضائع المقلدة وأقراص النظام الغذائى ومكملات تعزيز الذكورة الوهمية.



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اتهمت شركة فيسبوك مطور برنامج ILikeAd Media International Co، الذى يعرف تشن شياو كونج Chen Xiao Cong، والمسوق هوانج تاو Huang Tao، باستخدام ممارسات طعم المشاهير "celeb bait" وإخفاء "cloaking" منذ عام 2016 على الأقل.



وقال فيسبوك: "إن هذا مكن المدعى عليهم من سرقة حسابات إعلانات المستخدمين، والمعروفة باسم الحساب يتولى الاحتيال أو "Account take over fraud"، مما ينتهك شروط الخدمة وسياسات الإعلان الخاصة به.



ولم يتسن على الفور الاتصال بأى من المدعى عليهم للتعليق، فيما تسعى الشكوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية فى سان فرانسيسكو إلى الحصول على تعويضات غير محددة وحظر الإضافات من فيسبوك.



وأوضح فيسبوك إن هذا النوع من الدعاوى القضائية أمر نادر الحدوث، وأنه منذ أبريل أبلغ مئات الآلاف من المستخدمين بأن حساباتهم ربما تكون قد تعرضت للاختراق، وقالت شركة مينلو بارك إنها أصدرت أيضًا أكثر من 4 ملايين دولار من المبالغ المستردة للعملاء الذين تم استخدام حساباتهم بواسطة ILikeAd لعرض إعلانات غير مصرح بها.



ويتضمن "إخفاء الهوية" إخفاء محتوى أى ارتباط عن طريق عرض إصدار واحد من هذا المحتوى على فيسبوك وإصدارًا آخر للمستخدمين، وقالت "جيسيكا روميرو" مديرة تطبيق وتقاضي المنصات على موقع فيسبوك فى بيان: "خلق عواقب عالمية حقيقية لأولئك الذين يخدعون المستخدمين والمشاركة فى مخططات إخفاء الهوية أمر مهم فى الحفاظ على النزاهة".



ووفقًا للشكوى روجت ILikeAd لنفسها "كحل شامل للمعلنين" على أمل تسويق منتجاتهم على فيسبوك.