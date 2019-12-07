ينسف الكرش ويقمع الشهية وينظف الجسم.. مشروب طبيعي

يظل الجسم من وقت لآخر يحتاج إلى مشروب ينظفه من السموم، لذلك كشف موقع " برايت سايد " الهندى الشهير عن مشروب طبيعي لن يكلفك سوي جنيهين فقط ولكنه له فوائد عديدة ينظف الجسم من السموم وينسف الوزن الزائد ويعالج الإمساك ويقمع الشهية.



مكونات المشروب



6 أكواب من الماء

3 ليمون

1 كوب بقدونس مفروم

5 سيقان من الكرفس



تجهيز المشروب



إن الحفاظ على رطوبة جسمك سيساعده على أداء وظيفته بكفاءة أكبر ، مما يسمح للكبد بأداء وظيفته وتعد فائدة مكونات المشروب عصير الليمون وله تأثير وقائي على الجسم لغناه بمضادات الأكسدة يخلط المكونات فى الخلاط ويصفى ويتم تناوله اى وقت خلال اليوم حسب الرغبة.