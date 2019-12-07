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نقص فيتامين «د» .. الأعراض والعلاج

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد اعراض نقص فيتامين(د) وكيفية علاجه.

أعراض نقص فيتامين (د) تشمل ما يلي :
- الإرهاق المزمن.
- الألم المزمن والمتواصل في أعضاء مختلفة في الجسم.
- أمراض المناعة الذاتية (مثل التَّصَلُّب المتعدد - Multiple sclerosis، التهاب المفاصل، الخ.)
- ترقق العظام (Osteoporosis) (ضعف بطيء في العظام نتيجة لاستنزاف مخزون الكالسيوم في الجسم)
- تطور أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية.

علاج نقص فيتامين (د) يتم عن طريق:
- التعرض لأشعة الشمس
- تناول أغذية غنية أو مدعمة بفيتامين (د)
- تناول حبوب تحتوي على الفيتامين
- حقن الفيتامين
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