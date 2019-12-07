نقص فيتامين «د» .. الأعراض والعلاج

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد اعراض نقص فيتامين(د) وكيفية علاجه.
أعراض نقص فيتامين (د) تشمل ما يلي :
- الإرهاق المزمن.
- الألم المزمن والمتواصل في أعضاء مختلفة في الجسم.
- أمراض المناعة الذاتية (مثل التَّصَلُّب المتعدد - Multiple sclerosis، التهاب المفاصل، الخ.)
- ترقق العظام (Osteoporosis) (ضعف بطيء في العظام نتيجة لاستنزاف مخزون الكالسيوم في الجسم)
- تطور أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية.
علاج نقص فيتامين (د) يتم عن طريق:
- التعرض لأشعة الشمس
- تناول أغذية غنية أو مدعمة بفيتامين (د)
- تناول حبوب تحتوي على الفيتامين
- حقن الفيتامين
أعراض نقص فيتامين (د) تشمل ما يلي :
- الإرهاق المزمن.
- الألم المزمن والمتواصل في أعضاء مختلفة في الجسم.
- أمراض المناعة الذاتية (مثل التَّصَلُّب المتعدد - Multiple sclerosis، التهاب المفاصل، الخ.)
- ترقق العظام (Osteoporosis) (ضعف بطيء في العظام نتيجة لاستنزاف مخزون الكالسيوم في الجسم)
- تطور أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية.
علاج نقص فيتامين (د) يتم عن طريق:
- التعرض لأشعة الشمس
- تناول أغذية غنية أو مدعمة بفيتامين (د)
- تناول حبوب تحتوي على الفيتامين
- حقن الفيتامين