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رياضة

ثنائي نسائي في طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري والنصر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:36 م
طاقم تحكيم مباراة
طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والنصر
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يسرى غازى
تقام في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، مباراة الاتحاد السكندري مع نادى النصر ضمن لقاءات دور الـ 32 بكأس مصر والتي تقام علي استاد الإسكندرية.

ويشهد لقاء اليوم مشاركة العنصر النسائي من خلال طاقم التحكيم الذي يضم صبري ابراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول ومينا عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربي حكم رابع.

كانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اعلنت اختيار المحكمة يارا عاطف حكما مساعدا فى مباراة بيراميدز والنجوم فى دور الـ32 بكأس مصر، وضم الطاقم كل من ، عمرو عايد حكم ساحة، وهاني العراقي ويارا عاطف مساعدان، ومعهم محمد عادل رابعا.

كما شهدت مباراة اف سي مصر أمام الجونة في دور الـ32 بكاس مصر، شهدت تواجد الحكم نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهاني خيري وعربي أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.

وجاء تواجد نورا سمير ضمن طاقم التحكيم بالمباراة في خطوة أولى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من أجل منح الفرصة للحكام من السيدات للظهور في الصف الأول للمسابقات المحلية لإكسابهن الخبرات المطلوبة تمهيدا للاعتماد عليهن مستقبلا.

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