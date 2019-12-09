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اقتصاد

المجالس التصديرية تجتمع بصندوق دعم الصادرات لبحث لائحة رد الأعباء

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:27 ص
دعم الصادرات
دعم الصادرات
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ولاء عبد الكريم
ينظم صندوق دعم وتنمية الصادرات، اليوم الإثنين اجتماعا مع المجالس التصديرية، لبحث تعليقات المجالس بشأن اللائحة التنفيذية لبرنامج دعم الصادرات الجديد، بعد أن تلقى الصندوق عددا من الاستفسارات، من قبل المجالس التصديرية.

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وتلقت المجالس التصديرية، خطابا من صندوق دعم وتنمية الصادرات بتاريخ 27 نوفمبر 2019، بشأن تعميم القواعد الجديدة لبرنامج دعم الصادرات، والتى يجرى تطبيقها بدءا من السنة المالية الحالية.

خصصت اللائحة 550 مليون جنيه، لقطاع الصناعات الكيماوية، وحددت نسبة الصرف 10% من قيمة الصادرات للشركات التي تصل نسبة القيمة المضافة بها 60% فأكثر في (المناطق الداخلية)، ونسبة 5% للشركات في (المناطق الحرة).

وحددت لائحة برنامج رد أعباء الصادرات، أن لا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40 % لكافة الصادرات المستفيدة من الصندوق، فى كافة القطاعات التصديرية شريطة الحصول عليها وفقا لأسلوب حساب القيمة المضافة، الذى حدده القانون 5 لسنة 2015، فيما يخص إصدارها واعتمادها، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية.
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