بـ الجينز المقطع.. دومينيك حوراني تتألق برفقة صديقتها على إنستجرام

نشرت الفنانة دومينيك حورانى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول.





وظهرت بها دومينيك حورانى، بـ بنطال جينز باللون الأسود الممزق، ونسقت معه جاكيت قصير باللون البنى الأنيق المطعم بالفرو الذى يبرز عن جمالها.





وانتعلت دومنيك حذاء رياضياً باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها، وحملت حقيبة يد باللون البنى الفاتح.





ورفعت شعرها على طريقة ذيل الحصان الأنيقة التى تتناسب مع إطلالتها البسيطة.



