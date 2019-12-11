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مرأة

بـ الجينز المقطع.. دومينيك حوراني تتألق برفقة صديقتها على إنستجرام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دومينيك حورانى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول.

وظهرت بها دومينيك حورانى، بـ بنطال جينز باللون الأسود الممزق، ونسقت معه جاكيت قصير باللون البنى الأنيق المطعم بالفرو الذى يبرز عن جمالها.

وانتعلت دومنيك حذاء رياضياً باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها، وحملت حقيبة يد باللون البنى الفاتح.

ورفعت شعرها على طريقة ذيل الحصان الأنيقة التى تتناسب مع إطلالتها البسيطة.

واعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من البلاشر الوردى واحمر الشفاة باللون البينك الفاتح الذى يبرز عن جمالها.
بـ الجينز المقطع.. دومينيك حوراني تتألق برفقة صديقتها على إنستجرام
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