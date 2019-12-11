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فن

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف عن سر رفض والدها الزواج منه.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
أحمد السقا وزوجته
أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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أحمد إبراهيم
كشفت الإعلامية مها الصغير، عن تفاصيل زواجها من الفنان أحمد السقا؛ وذلك بعد انتشار الكثير من الشائعات فى الفترة الأخيرة حول طلاقهما. 

وقالت مها الصغير خلال استضافتها فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والذى تقدمه مفيدة شيحة والفنانة منى عبد الغنى: أن زواجها من أحمد السقا كان عن طريقة معرفتها بشقيقته وكان وقتها أحمد السقا مشغول فى تصوير دوره بمسلسل "زيزينيا" مع الفنان يحيى الفخرانى". 

وأضافت مها الصغير: بعد معرفة احمد السقا بى طلب يدي من والدي، فجرا، في رمضان، وهو كان على معرفة به من خلال المسلسل. 

وأوضحت مها الصغير: "والدى كان فى البداية رافضا زواجى من احمد السقا بسبب دراستى وانشغالي فى التعليم حتى لا يؤثر ذلك سلبا على مستقبله التعليمي ولكن بعدها وافق وتزوجنا. 

وتزوج أحمد السقا من مها الصغير في 19 نوفمبر 1999، ورُزق منها بـ 3 أبناء هم "ياسين وحمزة ونادية".
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