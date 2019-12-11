الأهلي يتسلم جائزة أفضل فريق سيدات في إفريقيا من أوكسا

أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن النادي تسلم اليوم جائزة أفضل فريق سيدات بقارة إفريقيا ، من اتحاد الاتحادات الإفريقية “اوكسا” كأفضل إنجاز لفريق نسائي عن الفترة الماضية.



وقال إن الجائزة تم تسليمها إلى الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ليقوم بدوره بتسليمها للاتحاد المصري ، ومن ثم تسلمها النادي الاهلي اليوم بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق وتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية.



وأضاف عبد القادر أن هناك ترتيبات تجري مع مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لإقامة حفل تكريم للجهاز الفني واللاعبات تقديرًا لما حققوه من إنجاز كبير ، ورفع علم النادي في المحافل الدولية ، في إطار الحرص المستمر من جانب المجلس على تكريم ودعم كافة فرق النادي.



وجدد عبدالقادر التهنئة للفريق على الفوز بجائزة أوكسا التي يمنحها اتحاد الاتحادات الإفريقية إلى الفرق التي حققت إنجازات قارية فريدة خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن ما حققه فريق الطائرة سيدات بالنادي يستحق التكريم ، بعد أن كتب تاريخا مشرفا من خلال البطولات التي حصدها خلال الفترة الماضية، خاصة على الصعيد القاري، وهناك ثقة كبيرة في قدرة الجهاز الفني واللاعبات على حصد المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة.