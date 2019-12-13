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أخبار العالم

بعد انتخابه رئيسا للجزائر.. عبد المجيد تبون يدخل في أول خلاف دولي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:00 م
عبد المجيد تبون الرئيس
عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري
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رحيم يسري
رفض عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري المنتخب الرد على تصريحات نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال عبد المجيد تبون في كلمة له عقب انتخابه رسميا رئيسا للجزائر "لن أرد على تصريحات كهذه"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

وأضاف عبد المجيد تبون "هو حر في تسويق البضاعة التي يريد في بلده.. أنا لا أعترف إلّا بالشعب الذي انتخبني".

وأوضح عبد المجيد تبون "أنا مستعد للحوار مع كل الأفراد، دون أي تفرقة، وكذا المرشحين الأربعة الآخرين".

وكان ماكرون دعا عبد المجيد تبون إلى فتح حوار مع كافة أطياف الشعب.

وردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر؛ قال ماكرون "علمت اليوم أنه تم انتخاب تبون رئيسا للجزائر عقب احتجاجات شعبية لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال في 1962.. أدعو السلطات الجزائرية للتحاور مع الشعب الجزائري".

وأكد ماكرون، أن الحوار يجب أن يكون مفتوحا بين السلطات والمواطنين، موضحا أنه ليست لديه صفة للإدلاء بتعليق حول الأمر، أو ما إذا كانت هناك نقاطا إيجابية أو سلبية.

وتابع الرئيس الفرنسي: "الأمر متروك للجزائريين لإيجاد السبل والوسائل في إطار حوار ديمقراطي حقيقي وأقول لهم ، باحترام وصداقة، إن فرنسا تقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخهم".
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