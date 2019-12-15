علاء عابد: منتدى شباب العالم يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان

قال النائب علاء عابد " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن "، إن منتدى شباب العالم، يحمل العديد من الرسائل المصرية للعالم ابرزها، رسالة سلام وتنمية تساهم في مواجهة التطرف والإرهاب على المستوى الدولى.



وأضاف عابد، خلال مشاركته فى مؤتمر شباب العالم فى نسخته الثالثة، والذي يُعقد في شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ولمدة 3 أيام، أن الرسالة الثانية " أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار "، وأن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة التصدى لكافة المحاولات التى كانت تستهدف ليس فقط الدولة المصرية فحسب ولكن المنطقة بشكل عام، وأخذت على عاتقها الحرب على الإرهاب نيابة عن المنطقة.



وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن منتديات شباب العالم حققت مكاسب كبيرة لمصر والمجتمع الدولى، لعل أبرزها التواصل بين الشباب ، واستعادة الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، بعدما أخذت الدولة خطوات جادة نحو تمكينهم بعد تأهيلهم، وتقلد الشباب العديد من المناصب القيادية، وتُعد المنتديات مفرخة حقيقة للكوادر الشبابية، وفيما يخص المجتمع الدولى، تمثل المنتديات حلقة تواصل بين الشباب من مختلف الدول للتواصل والإطلاع على أفكار الشباب من مختلف الدول، ورؤيتهم لمعالجة القضايا والملفات المشتركة بين الشعوب.