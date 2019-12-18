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أخبار العالم

لجنة بـ الكونجرس تقر تعديلات ترامب على اتفاقية نافتا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
الكونجرس
الكونجرس
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أش أ
صدقت لجنة موازنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على تشريع من شأنه تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" الجديدة، ما يجعلها مؤهلة لتصويت متوقع هذا الأسبوع في المجلس بأكمله.

وأوصى المشرعون في اللجنة البرلمانية - حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- بتمرير الإجراء التشريعي الذي من شأنه تطبيق التحديث المقترح من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاقية نافتا.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب والديمقراطيين في مجلس النواب توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق لتمرير اتفاقية نافتا المعدلة، وذلك بعد 6 شهور من المفاوضات المكثفة حيث وافق الديمقراطيون على الاتفاق بعد حصولهم على بنود فيها إنفاذ قانون العمل والبيئة وشطب أخرى خاصة بحماية براءات الاختراع للأدوية عالية التكلفة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية الديمقراطي ريتشارد نيل إن "هذه التغييرات تضع معيارا جديدا لاتفاقيات التجارة الأمريكية وتُظهر أن اتفاقيات التجارة يمكن أن تحصل على دعم حزبي واسع إذا كان من شأنها تمكين العاملين وحماية إمكانية وصول المرضى إلى العناية الطبية ذات التكلفة المعقولة وتحسين البيئة التي نتشاركها".

وذكرت الصحيفة أن تصديق اللجنة على اتفاقية نافتا المعدلة، والمعروفة باسم "اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا"، يُقرب ترامب من انتصار كبير في قضية هامة ضمن وعوده الانتخابية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يمرر مجلس النواب الأمريكي قبل نهاية الأسبوع الجاري تحت دعم كبير من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما سيأتي بعد يوم أو اثنين من التمرير المحتمل للديمقراطيين في مجلس النواب لمسودة بنود عزل ترامب.
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